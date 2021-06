A szuperautók ugyanis egy-két bőrönd, vagy egy golfütőszett szállítására tökéletesen alkalmasak, de kb. ennyi. Egy kis fifikával mindent meg lehet azonban oldani és ezen a Redditre posztolt képen pontosan ezt látjuk, valaki ugyanis sikeresen odaragasztott szigetelőszalaggal egy TV-t Ferrari Testarossája motorháztetejéhez.

Nem tudni pontosan, hol készült a kép, de a linkelt nagyobb képen látszik, hogy EU-s rendszáma van. A tulajdonos úgy döntött, bevásárlókörútra indul a szuperautóval és csak később jött rá, hogy egy 48 colos Samsung TV nem fér be az autóba, így rögtönöznie kellett.

Remélhetőleg a sofőr csak egy rövid utat tett meg így, nem túl nagy sebességgel, mert a kép alapján nem valami stabil a rögzítés, egy gyorsabb kanyarnál könnyen kicsúszhat.

Az is kockázat, hogy pont a motort hűtő légbeömlőt sikerült eltömni a TV-vel, szóval a túlmelegedés is veszélyt jelent. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem tette az utastérben az anyósülés helyére, valószínűleg ott sem fért el, vagy volt egy utasa is.

Mindeközben a Ferrari közzétett egy kedvcsinálót új hibrid modelljéhez, melynek jövő héten lesz a bemutatója. A videót, és hogy mit tudunk eddig az újdonságról, itt lehet megnézni.