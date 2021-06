A Porsche szerdán jelentette be, hogy a Cayenne Coupe új, alig álcázott teljesítményközpontú változata a gyári pilóta Lars Kernnel a volánnál 7:38.925 alatt ért körbe a Nürburgring Nordschleifén, ezzel négy másodpercet verve a testvérmodell Audi RS Q8 előző rekordjára a kategóriában. Ilyen időt futott a BMW jelenlegi M5-öse, a régi Ferrari 458 Italia és a Lexus LFA is.

Galéria: Porsche Cayenne Nurburgring Lap Record

6 Fotó

A Porsche az új kiszerelés nevét, mely csak a frissített Cayenne Coupe mellett lesz elérhető, még nem jelentette be, de azt igen, hogy az alapja a Turbo volt.

A rekordot döntő modellt csak két dolog különböztette meg a szériaváltozattól, a versenyülés és a bukókeret, melyek biztonsági előírások miatt lettek beszerelve. A Porsche azt is elárulta, hogy a gumik a Pirelli P Zero Corsa 22 colos darabjai voltak, melyek az alapfelszereltség részei lesznek.

Azt is tudni már, hogy az új változatban a négyliteres, biturbós V8-as már 640 lóerőt és 850 Nm-t produkál majd, így a 911 GT3-assal vetekedve 3,4 mp alatt százon lesz majd, végsebessége pedig 300 km/h körül lesz. Az új modellnek a váltóját is újratervezik és a kasztnin is lesznek majd új elemek.

