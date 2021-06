Az autót már többször lekapták tesztelés közben az elmúlt hónapokban és bár az alábbi videóban nem mutatják, az FDA Esports versenyzője, a 2019-es F1 Pro Series világbajnoka, David Tonizza elmondja, milyen autót „élmény vezetni” szerinte – ez az a szlogen, amivel az új modellt hirdetik.

Bár a Ferrari elég jó munkát végzett, hogy a részleteket titokban tartsa, értesülések szerint F171 lesz a neve és egy V6-os hibrid meghajtása lesz.

Ez egy háromliteres, kétturbós V6-osból és egy villanymotorból áll majd, aminek köszönhetően pusztán elektromos meghajtással is vezethetjük. A közvetlen rivális a McLaren Artura és annak 670 lóereje lesz, teljesítményszámai az F8 Tributóéhoz lehetnek majd közel, csak kevesebbe kerül.

A külsejéről egyelőre nehéz bármit mondani, mert az eddig látott prototípusokat erősen álcázták, a jelek azonban arra mutatnak, hogy az SF90 Stradaléból merítettek ihletet, ami révén a frontrész és a fényszórók is hasonlóak lesznek. A belteret is homály fedi, de van esély rá, hogy itt is lesznek hasonlóságok közte és az SF90 között.

