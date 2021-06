Az Európában tesztelt, erősen álcázott darab fényszóróit az MC20-as által inspirált fényszórók és egy ismerős hűtőrács jellemzi, alatta három nagy légbeömlővel, méhkas-textúrával. A hosszú motorháztető végén egy szögletes szélvédő vár, amögött pedig egy lágyan lejtő tető. Megemlítenénk még a minimalista kilincseket és a combos hátsó oszlopokat.

A Grecale hátsó része a legsportosabb, a csomagtérajtóra tettek ugyanis egy spoilert és egy szögletes hátsó ablakot. A szelid hátsó lámpák és négy kipufogócső zárja a látható elemek sorát. Sajnos a belteret nem sikerült lefotózni, de modern utastérre számítunk digitális műszerközponttal és jó széles infotainment-képernyővel.

A Maserati egyelőre nem sokat árult el a Grecaléről, de idén mindenképpen bemutatják, a Levante alatt lesz a helye a kínálatban. A modell a Giorgio platformra épül és több elemet megkap az Alfa Romeo Stelviótól.

Ha ezek között a motor is ott lesz, akkor a Grecaléban egy kétliteres, négyhengeres turbó lesz 284 lóerővel és 415 Nm-es nyomatékkal. Talán a Quadrifoglio 2,9-literes, biturbós V6-osa is átkerülhet hozzá, az a Stelviónál 512 lóerőt és 600 Nm-t tud. A Maserati már korábban elismerte, hogy Folgore néven tisztán elektromos verzióban is gondolkodnak.

