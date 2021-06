Videója első pár percében Elon Muskot láthatjuk a Model S Plaid volánjánál a színpadon, ahogy arról beszél, milyen fejlesztéseket végeztek el rajta. Ezután a youtuber az anyósülésre pattan, hogy személyesen győződjön meg arról, mennyire gyors a kocsi.

A Tesla hivatalos adatai szerint 1,99 mp alatt van százon az autó, de ezt sokan vitatják. A videóban is inkább a 3 mp-hez van közel az eredmény, bár hárman ültek az autóban és egy kicsit a kereke is kiforgott.

Később a videós tud beszélni a mérnökökkel is a Plaid S villanymotorjairól, aztán a belteret veszi szemügyre, mert komoly renováláson ment keresztül. Az embereket megosztó szarvkormány is itt van, pont olyan használhatatlannak tűnik, mint vártuk. A frissített infotainment rendszert is megcsodálhatjuk.

Az autó leleplezése előtt a Tesla nem csak azt jelentette be, hogy a tervezett Plaid+ csúcsmodellből semmi sem lesz, hanem azt is. hogy 8,2%-ot emelnek a sima Plaid árán, ami forintra átszámítva kb. 36 millió forintra jön ki.

