A kommentek azonnal tele lettek a Dumb és Dumberből ismert szőrös furgon képeivel, nem is alaptalanul, mert valóban van hasonlóság, mindenesetre ettől eltekintve általában pozitív a reakció.

Azt mindenesetre előre le kell szögezni, hogy közúti használatra gyakorlatilag alkalmatlan így az Urus, elég elképzelni a szagot, miután a dugóban ragadunk vele az esőben, nem beszélve arról, hogy így minden légbeömlőt szőr takar tulajdonképpen.

Ugyanakkor, ezeknek a szuperautóknak elvileg pont az a lényege, hogy egyre kijjebb és kijjebb tolják a teljesítmény határait, aztán miután kőgazdag emberek megveszik őket, a legritkább esetben vannak használatban, szóval akár ki is lehet így díszíteni.

Ez is egy magyarázata lehet annak, hogy Kardashian miért rakott gyapjúbundát az autóra, ami, ha valóban így van, tényleg érdekes fricska, még ha az más kérdés is, hogy ő is azon gazdagok közé tartozik, akik csak porfogónak vesznek méregdrága autókat.

