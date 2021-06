A még idén piacra kerülő négyajtós modell három új árnyalatban is kérhető, de új, 20 és 21 colos felniket is kapott vörös fékbetétekkel a belépőszintű hathengeres kiszerelésben. A vásárlók ezen felül több stíluscsomag közül választhatnak majd, ott van például az új AMG Night Package II, amely sötét króm hűtőrácsot és feketített logót, illetve feliratokat foglal magában.

Az utastérben komolyabb munka folyt, az új AMG Performance kormány eljutott ebbe az autóba is szenzoraival, melyek érzékelik, hogy a kormányon vannak-e a kezeink. Új kárpitozási választék is elérhető, emellett hátulra az egyedülálló ülések helyett üléssort is kérhetünk, hogy praktikusabb legyen az autó és öten is elférjenek benne.

Teljesítmény terén az alap egy háromliteres turbó-sorhatos 367 lóerővel és 500 Nm-es nyomatékkal, mely mellé egy kilencsebességes automata váltó és összkerékmeghajtás jár állítható nyomatékelosztással. Ezzel az AMG GT kb. 5 mp alatt van százon, végsebessége 270 km/h-ban limitált.

A GT 53 is elérhető, az ő motorja 435 lóerőt és 520 Nm-es nyomatékot ad le, az extra löketnek hála 4,5 mp-re csökken a 100 km/h-s sprintidő és a limitert is feljebb tolták 280 km/h-ra. A V8-as változatokról egyelőre tartja a száját a Mercedes, ott a nagy hír majd a hibrid változat debütje lesz.

Újdonság még az AMG Ride Control+ újragondolt felfüggesztés új lengéscsillapítóival, amelyeken két nyomáskorlátozó szelep van, melyek folyamatosan állíthatóak. A két szelep a két különböző irányba történő kilengéseket tompítja.

Végül, de nem utolsó sorban a GT 53-ból lesz egy különleges sorozat, a Manufaktur Exclusive Edition. Ennek metálfényű vörös karosszériája lesz a Silver Chrome Exterior Package-dzsel és ezüstszínű, 21 colos kovácsolt keréktárcsákkal és Nappa bőrkárpittal az alapfelszereltség részeként.

