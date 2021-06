A Neverában egy 120 kWh-s akkumulátor van, ami minden villanyautóban lévőnél nagyobb, így 547 km-t tud megtenni egy töltéssel, ami szuperautótól remek. Négy villanymotorja külön küldi a nyomatékot a négy kerékre, mindnek megvan a maga jelzője a műszerfalon, itt magunk is állíthatunk ezen.

Az 1914 lóerő és 2360 Nm nyomaték azonban nem egymaga viszi a hátán az autót, hatalmas részletességgel dolgozták ki a vázat és a karosszériát is. „Az igazság botja”, melyet Mate Rimac vezérigazgató a teszter Mat Watsonnak ajándékozott, megmutatja, hogy itt minden nyílásnak van valamilyen funkciója.

Az állítható csomag része egy emelhető-ereszthető splitter, egy hasonlóképpen mozgatható diffúzor, amivel a leszorítóerőt lehet növelni és a hátsó szárny, ami a fékezésben segít be. A sok szénszálas elemnek hála - csak az ütközések erejét elnyelő keret van fémből -, a Neveráé a legnagyobb szénszálas váz a világon, mely közel kétszer olyan merev, mint egy le mans-i versenyautó.

Így sem kimondottan könnyű azonban. 2150 kilójával a Rimac elég súlyos, a Bugatti Chiron 155 kilóval könnyebb nála. Ennek ellenére is bajnoki sebessége van. A gyártó szerint a Nevera 1,9 mp alatt százon van, Watsonnak egy 2,2-es időt sikerül futnia a videóban. Hogy bebizonyítsák, a kocsi nem csak erről van szó, egy driftmódot is kifejlesztettek, amit Watson örömmel mutat be a videóban.

