A hírről először a Bloomberg értesült, de azóta megerősítette a Reuters, és később az Apple is, hogy az egykoron a BMW alelnöki posztját is betöltő Kranz is csatlakozik a „Project Titan-hoz”, amely az amerikai cég elektromos autó projektje.

Az egyelőre nem ismert, hogy Kranz pontosan milyen pozíciót kap az Apple-től, de annak a Doug Field-nek fog jelenteni az Autocar értesülései szerint, aki a Teslánál felügyelte a rendkívül népszerű Model 3 fejlesztését és gyártásának beindítását.

Az Apple projektjével kapcsolatban a másik új hír az volt, hogy az amerikai cég közel került a megállapodáshoz az LG Electronics-szal, az autókba szánt akkumulátorok egyik legnagyobb globális gyártójával.

A Reuters értesülései szerint az Apple saját elektromos autója leghamarabb 2024-ben mutatkozhat be, „vadiúj” akkumulátor technológiával, és széles körű önvezető képességekkel.

