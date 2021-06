A BMW felvonulást szervezhetne új modelljeiből, ugyanis a múlt heti i4 és iX bemutatók után most a 4-es Gran Coupe, az új X3 és X4 és az új X3 M és X4 M is ma mutatkozott be – utóbbiak elsősorban a sportkocsik szerelmeseinek.

Az elsőre észrevehető újdonságok között az első és hátsó lámpák találhatóak, de annak érdekében, hogy agresszívabb legyen a motor, a lökhárítókat és a légbeömlőket is felújították és új spoiler, illetve diffúzor is került a hátsó felükre. A színek palettáját is bővítették, ezentúl nyolcféle árnyalatban kapható a két modell.

Mindkét újdonságon 21 colos felnik találhatóak gyárilag, ezek elől egy 395, hátul egy 370 mm-es féktárcsát rejtenek, melyeket háromféle színben kérhető fékbetétek kísérnek. Az utastérben a sportosabb benyomás érdekében több új, élénkebb színű bőrkárpitozást ajánl az M-részleg, akiknek logója az üléseken is megtalálható. A középkonzol képernyője közben 12,3 colosra nőtt.

Aki ráklikkelt a cikkre, valószínűleg azt szeretné tudni, mi van a motortérben, ott azonban nem tudunk újdonságról beszámolni, maradt a háromliteres sorhatos két turbóval, mely az M3-M4-párosból lehet ismerős.

Vele az X3 M és az X4 M is 510 lóerőre és 650 Nm-es nyomatékra képes, a plusznyomaték két tizeddel, 3,8 mp-re vitte a 0-100-as időt, míg a végsebességen maradt a 250 km/h-s limit, amit némi extra pénzért 285 km/h-ig ki lehet tolni.

A négy kerékre egy nyolcsebességes váltó küldi a lóerőket, elsősorban hátra, de tapadásvesztés érzékelésekor a rendszer előre is dob némi kraftot. A nyomatékelosztás a vezetési mód állításával változtatható, a 4WD Sport módban hátra megy több erő, míg az elektronika kikapcsolásával teljesen hátsókerék-meghajtású lesz a modell.

A gyártó még nem árulta el a BMW X3 M és X4 M új árait, azonban augusztusig legkésőbb meg fogjuk őket ismerni, ekkor ugyanis már megvásárolhatóak lesznek.

