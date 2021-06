A LEGO Csoport ma bemutatta autógyűjteményének legújabb, irigylésre méltó darabját, a Lamborghini Sián FKP 37 modell életnagyságú mását, ami több mint 400 000 LEGO® Technic™ elemből épült. Az Automobili Lamborghinivel való együttműködés ismét bizonyítja, hogy a Technic™ elemekből bármit megépíthetsz, amit csak elképzelsz.

A tavaly bemutatott 1:8 méretarányú LEGO® Technic™ Lamborghini Sián FKP 37 után ez az életnagyságú, szemet gyönyörködtető modell még részletesebben eleveníti meg a limitált kiadású olasz sportkocsit. Több mint 154 különböző típusú LEGO elemet használtak, mert szerettek volna biztosra menni, hogy a modell a legapróbb részletekig visszaadja a Lamborghini Sián futurisztikus eleganciáját és összetéveszthetetlen sziluettjét.

„Tervezőink imádják a kihívásokat. Képzelhetik lelkesedésüket, mikor arra kértük őket, hogy ezúttal a megszokottnál kicsit nagyobban gondolkodjanak. Kapva kaptak az alkalmon, hogy ismét együtt dolgozzanak a csehországi Kladno gyárunkban működő modellgyártó műhelyünk designereivel és mérnökeivel. Ők építik ezeket a lenyűgöző életnagyságú modelleket, így tágítva folyamatosan a LEGO Technic-ben rejlő lehetőségek határait. A LEGO rendszerben rejlő kreativitásnak köszönhetően valóban sikerült megfelelnünk a Lamborghini Sián FKP 37 kivételes designjának” – mondta Lena Dixen, a LEGO Csoport termék- és marketingfelelős alelnöke.

Úttörő design

A két vállalat második közös munkáját designerek, mérnökök és technikusok segítették, így jött létre a Lamborghini Sián FKP 37 modell milliméterre pontos mása. Az arányokhoz hűen felépített külső vázat tekervényes hexagonális LEGO Technic elemek borítják, kialakítva a modell energikus küllemét. A design tisztelettel adózik az Automobili Lamborghini tervezési nyelvében szerves szerepet játszó hatszögletű design elemnek, amely az olasz szupersportkocsi ikonikus hexagonális hátsó lámpáit és kipufogóját idézi meg.

A Lamborghini Sián designjának másolata részletekben gazdag. A Sián szó egyébként száguldást, villámot jelent a bolognai dialektusban – a LEGO Csoport elektromérnökei ezért arra törekedtek, hogy a fények és a villámcsapás is visszatükröződjön a modell karosszériáján, ahogy az az igazi autó fényszórójának és hatszögletű hátsó lámpáinak be- és kikapcsolásakor történik. A részletek az autó belsejében is folytatódnak, méghozzá a kockákból megépített Lamborghini emblémával és olasz zászlóval ellátott kormánykeréken, valamint a LEGO elemekből álló műszerfalon és versenyüléseken.

Ez a LEGO Csoport legelső valósághű autómodellje, mely különleges UV festékborítást kapott, ezáltal biztosítva a modell hosszú élettartamát. Az 1:8 méretarányú LEGO Technic modellhez tökéletesen passzoló szín felvitelét az Automobili Lamborghini hivatalos festőműhelyében végezték, amely garantálta a szupersportautókhoz méltó kivitelezést. Az eredmény a 15 tagú csapat 8600 órányi fejlesztésének és fáradságos munkájának gyümölcse: egy hibátlan, az eredetivel könnyen összetéveszthető modell.

A lélegzetelállító 1:8 méretarányú modell bemutatóját követően, szupersportautóhoz méltóan, a valósághű LEGO Technic Lamborghini Sián FKP37 is megkapja a megérdemelt rivaldafényt.

A LEGO Csoport egy igazán egyedi virtuális bemutatóra hívja az érdeklődőket. A teljes LEGO modellt egy virtuális térben is megépítették, ezáltal világszerte lehetőséget adva a sportautó rajongóknak és a LEGO szerelmeseinek arra, hogy – teljes biztonságban - közelebbről is megismerkedhessenek vele.

Az izgalmakkal és érzelmekkel teli élmény egy valóra vált álmot jelenthet az érdeklődők számára, akik betekintést nyerhetnek az 1:8 méretarányú autó kormánykereke mögé, mielőtt „átváltoznak” vele a ma leleplezett életnagyságú LEGO modellé.

Az élmény lehetőséget ad a nézőknek saját tempójukban felfedezni a páratlan design részleteit; ülhetnek a vezetőülésen, és meghallgathatják a modellt megalkotó Automobili Lamborghini és a LEGO Csoport tehetséges designereinek beszámolóját.

További részletekért az életnagyságú LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37-ről látogassanak el a https://www.lego.com/themes/technic/lamborghini-sian weboldalra!

