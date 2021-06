A Mercedes-Benz még 2008-ban mutatta be a kocsit és több mint tíz év elteltével is gyönyörű – egy darab pedig eladásra is kerül Miamiban a Hemmings jóvoltából.

Galéria: Mercedes SL65 GT Black Series for sale

11 Fotó

Az SL65 AMG Black Series elkészítésekor a gyártó az ajtók és visszapillantók kivételével minden karosszériaelemet kicserélt. A kerékívek, melyeket ránézésre inkább egy tuningcég munkájának vélnénk, azonnal kiemelik a modellt a tömegből.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A kocsit eredetileg kb. 85 millió forintért vásárolták az Egyesült Államokban, azóta két tulajdonost és kb. 18 ezer kilométert tudott le, így új ára 110 millió forint körül van.

A motor egy hatliteres, biturbós V12-es alumíniumblokkal és hengerfejekkel, mely 661 lóerőt és 1000 Nm-t nyom ki magából. Az SL65 AMG Black Series így kb. 3,6 mp alatt százon van, a limiter pedig csak 320 km/h-nál áll meg.

Mindeközben a magyar válogatott és az RB Leipzig üdvöskéje, Szoboszlai Dominik megmutatta, milyen kocsikat hajt, itt lehet olvasni a garázsáról.