A cikk szerint az autóiparban nem csak a kereslet változását látjuk, hanem egy forradalmat. Ezzel a gyártók is egyetértenek, ezért igen gyorsan igyekeznek átállni, már nem csak a belsőégésű motorral ellátott modellek gyártásának lelassítását, hanem konkrétan a leállítását hozzák egyre előrébb.

A GM 2035-ben már csak villanyautókat akar gyártani, a Ford Európában 2030-ban már csak ilyeneket árusít, a VW eladásainak 70%-át akarja ilyenben, a Jaguar is villanyautógyártó lesz már 2025-től, három évre rá pedig a Lotus is követi, 2030-ban a Volvóra is ez a sors vár. Ennek oka lehet, hogy egyre többen kapnak rá a technológiára, 2020-ban 43%-kal nőttek a villanyautók eladásai.

Ezt a trendet már láttuk egyszer, az internet 2000-es évek eleji berobbanásával: 1995-ben 16 millió embernek volt Internet-hozzáférése, ez 2001-ben 513 millióra, ma hárommilliárdra tehető. Egy S-alakú görbére számíthatunk, a meredek keresletnövekedéstől a piac telítődni fog. Az internet esetében az árcsökkenés hozta el a változást és a villanyautók esetében is ez lehet a döntő.

Az elektromos autók legdrágább eleme kétségkívül az akkumulátor, de ez is kb. 300 ezer forintba került kilowattóránként, ma ennek kb. a tizedébe. Most lehetünk az S-görbe elején, de az UBS előrejelzése szerint az eladások négy év alatt 20, 2030-ra 40%-kal nőhetnek, onnan pedig gyakorlatilag minden eladott autó elektromos lesz.

