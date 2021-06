A Tesla Canuck nevű youtuber akarta dokumentálni, hogyan tud egy Tesla Model Y elvontatni egy 1360 kilós hajót. A modell vontatási kapacitása papíron 1587 kiló, tréler nélkül pedig 525 km a hatótávja.

Bár ezen faragott a pluszteher, a 158 km-es utat így is meg tudta tenni. Energiaszintje 53%-át használta el, de a videós szerint egy benzines kocsi nagyjából ugyanennyit veszítene egy teli benzintankból ugyanezen az úton, konkrétan 13,3 litert, azonban mivel a töltés olcsóbb, ezért jobban megéri a villanyautót használni.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A Model Y-nal pontosan olyan egyszerű vontatni, mint egy hagyományos autóval, a cég adapterének csatlakozását érzékeli a kocsi és automatikusan vontató üzemmódba kapcsol.

Egyes funkciók, mint az Autopilot, ilyenkor ki vannak kapcsolva, de Tesla Canuck szerint érezni az azonnal a kerékre kerülő nyomatékot, amit a villanyautó kiad magából. A fékezési újratöltés is remekül működött, könnyedén le tudott állni a szállítmánnyal is, a menet is stabil volt, hála a Model Y alacsony súlypontjának.

Mindeközben a magyar válogatott és az RB Leipzig üdvöskéje, Szoboszlai Dominik megmutatta, milyen kocsikat hajt, itt lehet olvasni a garázsáról.