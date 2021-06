Az alábbi videót Redditen osztották meg, ahol majdnem negyvenezer ember tetszését nyerte el és bár már hároméves, attól még eléggé érdekes.

A videót az Egyesült Államokban, Paramus városában egy autóstalálkozón készítették, és ahogy az lenni szokott az ilyeneken, egyes sofőrök úgy érzik, stílusosan kell távozniuk. Így érezte ennek a Porsche 911-esnek a sofőre is és bár valóban stílusos volt a távozás, valószínűleg nem erre gondolt.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Miközben várja, hogy kihajthasson az autópályára, bekapcsolja az indítási segédletet. Ezután ki is lő, de nem a legjobban, a hátsó kerekek ki is pörögnek. Ahogy kiér az autópályára, fél kézzel kanyarodik jobbra, de a kocsi hátulja is kirúg, így lecsúszik az útról és a korlátba hajt.

Nem úgy tűnik, hogy a kocsi hatalmas sérüléseket szerzett, mindenesetre remélhetőleg a sofőr levonta a tanulságokat az esetből.

Mindeközben a horvát Rimac bemutatta sokak által várt elektromos hiperautója, a Nevera gyártási változatát. Itt összegyűjtöttünk mindent, amit tudni kell róla.