A bpiautosoknak küldött olvasójuk egy felvételt, mely Maglódon készült és egy teherautót látunk rajta, amely nyitott (és amúgy is eléggé lestrapált) raktérajtóval közlekedik.

A sofőrnek a járókelők is próbálják jelezni, hogy valami nem oké, ő azonban, mintha mi se történt volna, megy tovább, több útszéli fát is megkopasztva.

Az óvatos távolságot tartó videós azt is megörökítette, ahogy két autót is eltalál a lengő alkatrész, előbb egy egyterű hátuljának megy neki, majd egy Skoda hátsó szélvédőjét töri be.

Utóbbi az, amit már a sofőr is észrevett és gyorsan le is állt, mielőtt még nagyobb károkat okoz. A videó készítője szerint ezután rendőrök is kiérkeztek a helyszínre.

