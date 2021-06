A BMW még márciusban tette közzé az első képeket és adatokat az i4-ről, nemrég a sportosabb M50-es verzióval is megtette ezt, most pedig a teljes kínálatot leleplezték. A cég szerint az i4 egy Gran Coupe, amiből van hagyományos verzió is, mi a nagy hátsó része miatt inkább nagy, négyajtós ferdehátúnak neveznénk.

Két verzió lesz: hátsókerék és összkerékmeghajtású, ugyanaz a 81 kWh-s akkumulátor lesz bennük, de az utóbbi a márciusban bejelentett 520 helyett 544 lóerős lesz és százra is gyorsabban ér el. Az eDrive technológia ötödik generációjával a motort, a motorvezérlőt és a váltót sikerült egy fedél alá hozni, így a gyártó szerint hatékonyabb lett.

Maga az akkumulátor energiasűrűsége is 20%-kal nagyobb, mint az i3-é, így 590 km a modell hatótávja – nagyobb, mint a Polestar 2-é vagy a standard model 3-é – a Long Ranget már nem veri.

Az i4 M50-ben a Sport Boost mód 10 mp-ig ad plusz lóerőket és nyomatékot a rendszernek, az energiavisszanyerő rendszer pedig több módban tudja visszatölteni az energiát az akkumulátorba.

A töltést 200 kW-os egyenárammal oldhatjuk meg, ezzel 10-ről 80%-ra 31 perc alatt töltődik a kocsi, azaz 10 perc alatt 140 (i4 M50) és 164 (i4 eDrive 40i) kilométernyi energiát tölthetünk rá. Váltóárammal ez a folyamat nyolc és fél órát vesz el.

478 méterével az i4 hét centivel hosszabb a 3-as BMW-nél, ennek a többletnek a nagy része hátra ment, ennek megfelelően a raktér 470 vagy 1290 literes lehet – ez több hagyományos modellel egyenértékű.

BMW i40 eDrive40 BMW i4 M50 Első motor - 258 LE Hátsó motor 335 LE 312 LE Teljesítmény 340 LE / 430 Nm 544 LE / 795 Nm 0-100 km/h 5,7 mp 3,9 mp Végsebesség 190 km/h 225 km/h Akkumulátor 81 kWh 81 kWh Fogyasztás 16-20 kWh/100 km 19-24 kWh/100 km Hatótáv 590 km 510 km Töltés 11 kW AC, 200 kW DC 11 kW AC, 200 kW DC Német ár 58 300 € 69 900 €

A hátsó tengelyre légrugós felfüggesztés került, az M50-re pedig az M-részleg állítható felfüggesztése. Érdemes megemlíteni még azt is, hogy a hűtőmaszk itt elektromos modell lévén, zárt.

Belül egy nagy hajlított üvegképernyő van, mely egyesíti a 12,3 colos műszerközpontot és a 14,9 colos infotainment rendszert, amelyen a BMW operációs rendszerének nyolcas verziója fut.

A BMW i4 a cég müncheni gyárában épül, ez pedig azt bizonyítja, hogy az iX-szel ellentétben még a belsőégésű motoros platformra építették. Novembertől lehet majd megvásárolni, Németországban az eDrive40 58300 euróba (kb. 19 millió forintba), az M50 69900 euróba (23 millió euróba) kerül majd.

