A korábbi kémfotók és renderképek már megállapították, hogy nem sokban fog hasonlítani az új Sportage elődeire, ezek a fotók pedig igazolják is ezt. A júliusi bemutató a koreai variánsé lesz, az Európába érkezőt szeptemberben leplezik majd le.

Az új Sportage a Kia új arculatát tükrözi, elől egy fekete hűtőrácsot vesz körbe két figyelemfelkeltő fényszóró merész LED-es menetjelzőkkel – ezek látszanak a képeken is.

A modell hátulját is megnézhetjük, itt a lámpák még annál is érdekesebbek, mint vártuk őket. Látható még egy kiemelt vállvonal és egy visszafogott tetőspoiler is.

Egy képet kapunk a beltérről is, amely alapján egy hajlított üvegképernyőre kerül a digitális műszerközpont és az infotainment rendszer is, ahogy az elektromos Kia EV6-ban. A következő hetekben további információkat tesz majd közzé a gyártó.

