Az első lámpák, a visszapillantók, a kilincsek és a spoiler is kaptak sötétebb élt, de a 15 colos felniken, vagy az elsőkerék-meghajtású verziónál a 17 colosakon is láthatóak. A kocsi belsejébe SoftTex kárpit, krómszegélyek, elektromosan állítható, fűtött sofőrülés és fűtött kormány is került. A hétcolos infotainment rendszer Apple CarPlay vagy Android Auto integrációval az alapcsomag része.

Jár vele egyéves próbaidőszak a Toyota Safety Connecthez és tízéves próbaidőszak a Service Connecthez, a Wi-Fi-n keresztül pedig három hónapig 2 GB-s adatforgalmat bonyolíthatunk le. 12 voltos csatlakozója mellett három USB-port, vezeték nélküli töltő, hangfelismerő rendszer, Bluetooth, Siri Eyes Free és még sok más extra is került az árába.

A Toyota Safety Sense 2.0 vezetési segédletcsomagban sávelhagyási figyelmeztetés, radarra kapcsolt tempomat, gyalogos- és biciklifigyelő rendszer és közlekedési táblákat azonosító rendszer is van.

A különleges Priust egy 1,8-literes, négyhengeres Atkinson-ciklusú motor és két villanymotor hajtja. A CVT váltó az első, vagy mindkét tengelyre küldi az erőt.

