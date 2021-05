A narancssárga festést a Lamborghini Diablo palettájából vették kölcsön és a jól ismert matrica is ott van az oldalán. A Bomex karosszériacsomagja, TRD-stílusú motorháztető, az APR alumínium hátsó szárnya és a Dazz Motorsport Racing Hart M5 felnijei vannak rajta.

Galéria: The Fast And The Furious Toyota Supra Auction

10 Fotó

A filmes autók belseje általában nem kimondottan szép, de mivel ezt használták a belső felvételekhez is, minden jó állapotban maradt. A műszerek, a kormány és az ülések sem a gyáriak és bár magukban kicsit elszálltnak tűnhetnek, még így is visszafogottak a külsőhöz képest. Talán csak a váltó az, amit kicserélnénk, bár az is lehetne rosszabb.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Sokan várnák azt, hogy a motorháztető alatt is legyen valami új, de ott megmaradt eredeti állapotában az autó. Ezzel azonban nincs semmi baj, ugyanis a 2JZ-GTE nevű háromliteres turbó sorhatos teljesen megállja a helyét. Egy négysebességes automata váltó és hátsókerék-meghajtás jellemzik még a hajtásláncot.

Az 1994-es modell a Barrett-Jackson június 17. és 19. közötti árverésén kerül majd kalapács alá. Az első két filmben használták, amit a vele járó részletes dokumentáció is igazol. Egyelőre nincsenek becslések arról, mennyiért cserélhet majd gazdát, de ismertségét tekintve komoly árra kell számítani.

Mindeközben Elon Musk Twitteren megerősítette, hogy a Tesla Roadster második generációja egészen elképesztő gyorsulási adatokkal rendelkezik majd. A részleteket itt lehet elolvasni.