Az Autocar számolt be az ajánlattételről és arról, hogy a Quantum Groupot Rea Stark képviseli benne, aki a Piech Automotive társalapítója.

Ez felelős a galériában látható Piech Mark Zeróért, amit a 2019-es Genfi Autószalonon mutattak be és az igazgatói között ott van Anton Piech (a Volkswagen egykori vezetőjének és a Dieselgate főszereplőjének, Ferdinand Piechnek a fia) és a Porsche, illetve a VW volt elnöke, Matthias Müller.

Nem tudni, hogy ők is benne vannak-e az ajánlattételben, de az általuk bemutatott autó anno 500 km feletti hatótávot és öt perc alatti 80%-ra való töltési időt ígért.

A lap szerint Herbert Diess, a VW-csoport elnöke is látta az ajánlatot és bár a VW és az Audi (akiknek tulajdonképpen a leányvállalata a Lamborghini) is tagadta, hogy eladó a márka, de annak benzinfaló motorokra való támaszkodása nem tesz jót a Volkswagen villanyautós törekvéseinek.

A Quantum mindeközben már kész tervvel állt elő a Lamborghini villamosítására. Víziójuk szerint a márka lenne „az innováció zászlóvivője a folyamatos új hajtásláncok alkalmazásával.”

A szándéklevében arról is írnak, hogy az Audival ötéves beszállítói szerződést kötnének és megosztanák velük szabadalmaikat, Németországban pedig egy akkumulátorfejlesztő és gyártó központot is létrehoznának. A Lamborghini jelenlegi alkalmazottait átvennék, sőt, fel is pörgetnék a gyártást a villamosítással.

