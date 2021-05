Ha egy játékos meghatározó akar lenni a pályán, nem csak fizikailag kell a topon lennie, vakmerőnek elszántnak és agresszívnek kell mutatnia magát. A Cupra új modellje is ezt teszi. Markáns vonalai iránt senki sem lesz közömbös, sportosságot hoz egy olyan szegmensbe – a villanyautók közé -, amit nem az ilyen nagy teljesítményű modellek jellemeznek.

Az első dolog, ami feltűnhet az autót megnézve az a 20 colos keréktárcsa-szett és hossza: a 430 centis modell az eleje felé élesen lejtett, elől agresszív LED-fényszórókkal, melyek „hegyei” között egy vékony álhűtőrács húzódik, alatta egy rézsárga splitterrel.

Hátul a Cupra többi modelljére jellemző külsőt láthatjuk, de a LED-fények ezúttal az egész csomagtérajtón végighúzódnak. Alul egy diffúzor található, ahogy az teljesen megszokott a modern autóknál. Vannak még meglepő dolgok, például a C-oszlopra helyezett rostély, mely összeköti az ajtót és a tetőspoilert.

Ha ez tetszett, az utastér még jobban bizonyítja, hogy sztárjátékossal van dolgunk. A Cupra eddig is remekül teljesített ezen a téren, és a Born se nyújt csalódást, remek textúrákkal dolgoztak. A kormányon két gombbal váltogathatjuk a vezetési módokat, talán ennek a kinézete a legszembeötlőbb innen.

A műszerfal is látványos, két nagy képernyő van rajta, egy 12 colos multimédiás rendszer és egy digitális műszerközpont, azonban a kiterjesztett valóság-technológiának hála akár a szélvédőre is vetíttethetjük utóbbi adatait. Mindeközben, hogy a környezetet is kíméljék, a kárpit újrahasznosított műanyagból készült.

Egyelőre még nem tesztelhettük élőben a Bornt, de amit eddig tudni róla, az bíztató. A VW-csoport MEB platformjára épül, ezt használja többek között az Audi Q4 e-tron, a Skoda Enyaq és a Volkswagen ID.4 is. Ez azt is jelenti, hogy teljesen elektromos modellről beszélünk.

Az akkumulátor a padlólemez alá, a tengelyek közé került, ezzel biztosítva a jobb súlyeloszlást, míg a villanymotor a hátsó tenger előtt helyezkedik el egy egysebességes váltóval, magyarán hátsókerék-meghajtású a modell. Két változat lesz kapható, egy 150 és egy 204 lóerős, de opcióként az e-Boost csomag 231-re emeli ezt.

Az erősebb változatban akkumulátorból is kétféle lesz: egy 77 kWh-s 540 km-es hatótávval és egy 58 kWh-s 420 km-es hatótávval. Belépőszinten egy 45 kWh-s energiaforrás is kapható.

A Volkswagen amúgy az ID.X koncepttel megmutatta már korábban, hogy az MEB platformra egy kétmotoros, összkerékmeghajtású modell is építhető. Az a 330 lóerős ferdehátú egyelőre marad tanulmány 5,3 mp alatt van százon, ez 1,3 mp-el gyorsabb a Cupra Born erősebb változatánál, míg a spanyol alapmodell 8,9 mp alatt teszi meg ugyanezt.

A Cupra arról ismert, hogy a sportos külső mellé sportosan vezethető modelleket készítenek és a Born is ezt ígéri. A progresszív kormánymű, a sportstabilizátor, a Dynamic Chassis Control és a fékrendszer mind azt jelzik, hogy remek móka vezetni, de erre egyelőre még várnunk kell.

A Cupra Born gyártása szeptemberben indul majd a Volkswagen-csoport német, zwickaui gyárában, ahol az ID.3 már 2019. novembere óta készül a gyártósorokon.

A villanyautók kiélezett bajnokságában kevés csapatnak van meccseket eldönteni képes játékosa. A közhiedelem szerint az elektromos modellek el is vesztik a vezetés élményének nagy részét, de a Cupra Born pont ezt akarja visszahozni. Sikerülhet neki?

