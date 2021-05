A videóban látott Tucsonban az 1,6-literes, négyhengeres turbómotor van 150 lóerővel. Európában ez a motor enyhe és rendes hibridként is elérhető, illetve, ahogy itt is, kézi váltóval is. A tesztelt Tiguan R-Lineban a 150 lóerős, másfél literes turbómotor van.

A teszt elején a műsorvezető először a két SUV külsejét veszi szemügyre. Ezt a kört nálunk egyértelműen a Tucson nyeri. Aztán jön az utastér, ahol bár a Hyundai versenyzője sokkal jobb, mint elődje, egy Tiguanhoz képest egyszerűen „nem elég prémium” a videó szerint.

Ezután beindulnak a motorok, ideje menet közben is megvizsgálni őket, mégpedig az Autobahnon. A Tucson elég jól gyorsul itt, azonban a tesztelő úgy érzi, 140 km/h felett éktelen zajt csap a menetszél, ráadásul Eco módban eléggé érzék nélküli a kormánymű. Felveti még azt is kritikaként, hogy a kiszámíthatatlan kuplung miatt nem lehet vele elég simán gyorsítani.

Ennek tudatában végül mennyire kemény kihívója a Tucson a Tiguannak? A teljes videóból ez is kiderül.

