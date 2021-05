A projektbe a Drivetribetól Mike Fernie kezdett bele aki már egy ideje nyomon követi a Connaught V10-es motorjának felhasználási módjait. De mi az a Connaught? Egy, a 2000-es évek elején indított márka, melyet ma startupnak hívnánk Walesből, amely eredetileg egy kétüléses versenyautót akart gyártani saját tervezésű motorral.

Ez a motor egy kompresszoros, kis szögű V10-es, amely a cég tervei alapján 300 lóerős a kerekeknél és 370 Nm-es nyomatékot tud, ami jóval több, mint az 1998-as Mazda MX-5-ös motorjának száznegyven lóereje. Annak azonban hat hengerrel kevesebbje van, szóval ez nem is olyan meglepő.

A kérdés inkább az, hogy hogyan fér el egy tízhengeres motor, ahova egy sornégyes? Az, hogy 22,5 fokban állnak csak a hengerek, segít, de az igazi trükk az, hogy a Connaught V10-ese csak kétliteres lökettérfogatú, míg a Mazdáé 1,8-as. Így a motor befér az MX-5 motorterébe, az már más kérdés, hogy mennyire kell majd dögönyözni a többi hozzávalót, ami utána jön.

Ez már valószínűleg egy másik videó témája lesz, mert a második, amit a cikkben találtok (az első a Connaughtot mutatja be), annak a vége pontosan ott jön el, hogy kiderül, befér a V10-es is. Fernie szerint amint a karosszériát kicsit helyreteszi, elküldi a motort és a kasztnit is a Connaughtnak, hogy végezzék el ők a munkát, szóval érdekes lesz figyelni, mi lesz ebből a projektből.

