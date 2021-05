A We Predict által közzétett tanulmány többmillió amerikai szervizdokumentum alapján vizsgálta, az átvételtől számított 90 napban mely autókra kell a legtöbbet költeni. Arra jutottak, hogy ez idő alatt a villanyautók átlag 123 dollárt (kb. 34 ezer forintot) ettek meg, míg a benzinesek csak 53-at (15 ezer forint).

Persze ez nem meglepetés, hisz az új technológia nem olcsó: Új alkatrészeket villanyautókhoz átlagban 65 dollár beszerezni, a benzinesekhez 28, ráadásul az autók szerelésének munkabérei esetében is 58 dollár az átlag a benzinesek 25 dollárához képest.

Ezt persze mi nem feltétlenül érezzük meg, mivel a garanciális javítások is benne vannak az árban és azt is meg kell jegyezni, hogy a kétszeres ár annyit is jelenthet, hogy a villanyautósoknak ritkábban kell szervizbe járni az első három hónap alatt.

Ezért lehet az is, hogy a prémiumkategóriás autók költségei (69 dollár) olcsóbbak, mint a tömegeknek szántak (33 dollár). A nem prémium autók körében a legolcsóbb javításokat a Honda végezte, míg a prémiumok között az ő saját prémiummárkájuk, az Acura. Jól teljesített még a Nissan, a Toyota és a Ford is.

