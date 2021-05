A Mercedes-Benz S-osztályát a luxusautók királyának tartják, azonban még ennél is van egy fokkal előkelőbb, a nála 18 centivel hosszabb Maybach S-osztály.

Galéria: 2021 Mercedes-Maybach S-Class

65 Fotó

Ennek a forgalmazása most indult el itthon és most mindenki kapaszkodjon meg: a gyengébb, 503 lóerős V8-assal felszerelt modell alapára is 62,3 millió forint.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A másik verzió a sokat emlegetett tizenkét hengeres változat lesz, de nem az S680-as, amelyet pár napja mutattak be, hanem egy 612 lóerős darab, melynek ára 82 millió forinttól indul.

Tekintve pedig, hogy ezek a kiegészítők nélküli árak, van egy olyan érzésünk, hogy nem mindegyikünk fogja tudni megengedni magának a modellt.

Mindeközben a Bugatti érzékeny búcsút vett a Chiron egyik legtöbbet foglalkoztatott prototípusától. Hogy mi volt a feladata, azt itt írtuk meg.