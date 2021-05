A cég kiadott egy előzetest egy crossoverről, ezek alapján egy érettebb modell készül lágy domborulatokkal és lenge tetővel. Az AutoExpressnek a tervező, Gorden Wagener arról beszélt, nem sok köze lesz a ForTwohoz.

Galéria: smart eSUV concept

5 Fotó

A Smartra eddig jellemző apró városi autókhoz képest hatalmas lesz az új darab, de így sem lesz egy Hummer, inkább a MINI Countryman lehet az, amelyhez hasonlítható. Viszont lesz benne közös az új Hummerrel: ő is elektromos lesz, ehhez a Daimler a Geelytől kap majd kölcsön egy platformot, azt, amely a Volvo XC20 alapját is adja.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Ahogyan a legtöbb elektromos platform, úgy az SEA is elvisel akár három villanymotort is a felépítményen, és akár egy 700 km-es hatótávú autó is kisülhet belőle. Nos, az új Smartnak mérete miatt biztosan kevesebbel kell majd beérnie.

A 800 voltos feszültséget azonban bírja, ami azt jelentheti, hogy a Smart egyterűjét lehet kötni gyorstöltőre. Mindenesetre a márka megfizethető modellről beszél, szóval valószínűleg nem lesznek az egekben az árak. Az SUV konceptváltozata ősszel már be is mutatkozhat, míg a szériagyártásra kerülő verzió 2023-ban kerülhet majd a piacra.

Mindeközben a Bugatti érzékeny búcsút vett a Chiron egyik legtöbbet foglalkoztatott prototípusától. Hogy mi volt a feladata, azt itt írtuk meg.