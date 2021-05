A sima Maybach S-osztálynál is exkluzívabbra tervezett S680 egy kézzel összerakott hatliteres biturbós V12-essel megy, amely 630 lóerőt és 1001 Nm-t termel. Egy kilencfokozatú automata váltó jár hozzá összkerékmeghajtással, így 4,5 mp alatt százon van és 209 km/h-nál szabályoz le. A nyomaték 69%-a megy a hátsó tengelyre, amely külön kormányművet kapott.

Galéria: 2022 Mercedes-Maybach S680

43 Fotó

Kívül nem változott sokat a csúcsmodell, a V12-es felirat segít megkülönböztetni a szedánt a nyolchengeres motorral felszerelt társától, ezen felül egyedi hűtőrácsa és áttervezett első lökhárítója érdemel figyelmet.

Persze a Maybachnak a belterek a specialitásai és ebben nem nyújt csalódást az S680: Nappa bőrbe van gyakorlatilag minden burkolva, de a faszegélyek, a gyémántminta a kárpiton és a csak itt kapható pedálok is nagyszerűek. A kocsiba a Burmester hangrendszere és a márka MBUX infotainment rendszere került (hátulra is), aki nagyon akarja, az hűtőt is kérhet opcióként a pezsgőjének.

A teljes lista a piaci debüthöz közelebb lesz elérhető, de a digitális műszerközpont 12,3, az infotainment rendszer 12,8 colos képernyőt kaphat. A Maybach S680 4MATIC év végén lesz majd megvásárolható.

