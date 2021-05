Akik egy M3-as BMW-re vadásznak, jelenleg a standard és a Competition változat közül választhatnak, de a CS még ennél is durvább teljesítményt ígér. Ez lesz emellett a legdrágább variáns is.

A BMW Blog szerint a gyártó az M2 CS és M5 CS bevált receptjét követi: némi súlycsökkentés. Elsősorban szénszálas elemek feltételével érik majd ezt el, de az is könnyen lehet, hogy hátsókerék-meghajtású lesz a modell.

Ahogyan más CS-modelleknél, így itt is kell arra számítani, hogy a háromliteres, 503 lóerős biturbós hathengeres motort is fejlesztik, valószínűleg 10-20 további lóerőt kap, ami nem tűnik soknak, de a diéta és az esetleges felfüggesztés és fékfejlesztések miatt így is jóval gyorsabb lehet majd a modell.

A poszt azt nem írja, hogy az M4 kap-e majd ilyen variánst, de mivel az előző igen, lenne értelme ezt a generációt is megáldani vele. Arról sincs sajnos információ, hogy mikor kerülhet piacra az új CS, de pár, vélhetően valamilyen erősebb M4-esről keringenek már kémfotók a neten, szóval talán nincs is olyan messze.

