Ahogyan pár éve megszokott, idén is lehet majd állami támogatást kérni villanyautó vásárlására, ennek részleteit most kaparintotta meg a Villanyautósok.hu. Továbbra is négyféle kategóriára vannak osztva a pályázatok és hárommilliárd forint a keretösszeg.

A maximum ötszemélyes autók esetében az alsó sáv felső határa tavaly 11 millió volt, ami a kereskedőknek is feküdt és népszerű is volt. Az infláció miatt azonban sokan nem tudják ezeket az engedményeket tartani, így 12 millióra emelték, 2,5 millió forint jár érte.

A felső sáv határa maradt 15 millión, azonban a támogatás összegét megtriplázták, 1,5 millió forintra, a tavalyi ötszázezer ugyanis nem volt valami népszerű. Fontos tudni, hogy ebbe a kategóriába tartozik például a Tesla Model 3, vagy a Hyundai Ioniq 5, melyek ára éppen 15 millió alatt van.

A hét-vagy többszemélyes járművek esetében a két sáv határai jelentősen elmozdultak, az alsó sáv 14 millió forintig, a felső 15 és 17 millió forint között érhető el. A családi autóvásárlási támogatással együtt - amennyiben továbbra is lesz erre lehetőség - öt- és négymillió forintos segítség vehető igénybe.

A pályázatokat három szakaszban (06.14.-07.02., 08.09.-08.27., illetve 10.11-től a készlet kimerüléséig) lehet majd benyújtani.

