Pár évvel később a 720S már nem, hogy a leggyorsabb sorozatgyártott modellként lett ismert valaha, hanem már a nyomában loholt a még nagyobb teljesítményt ígérő 765LT is. Igazuk volt azoknak, akik abban a hitben vásároltak P1-et, hogy a Super Series tagjai nem lehetnek gyorsabban?

A Drag Times Youtube-csatornát üzemeltető Brooks saját élénkzöld 765LT-jével járt ennek utána egy barátja P1-ese ellen és az eredmény meglepő.

A videó elején a P1 mutatja meg mit tud, egy tét nélküli negyedmérföldes kört 10,28 mp alatt tesz meg, százra 3,3 mp alatt gyorsul, onnan kétszázra további 4,49 mp-be telt eljutni, ez első körre, rengeteg kipörgéssel nem rossz teljesítmény.

Aztán jön az igazi akció, ahol több gyorsulási versenyt is fut a P1 a 765LT ellen. Míg előbbinek 903 lóereje van, Brooks 765LT-jének kerekeire egy tesztpados mérés alapján 755 lóerő jut le, ami azt jelenti, hogy simán lehet 850 lóerős a motorja. Emellett sokkal könnyebb is, mint a P1, így még ha nem is sokkal, de megtudja előzni a hibrid hiperautót.

