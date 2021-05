A 25 éves Param Sharmát óvatlan vezetéssel és rendőri felszólítással szembeni ellenállással vádolták meg, miután hétfőn több segélyhívás is érkezett egy Tesla hátsó ülésén lévő férfival, aki előtt nincs sofőr. Az autó a San Francisco és Oakland közötti hídon hajtott.

A Newsweek szerint az autópályarendészet bemérte a kocsit és beszámolójuk alapján miután rávillogtak, látták, hogy átmászik a sofőrülésbe. A férfit előállították, Tesláját pedig lefoglalták.

A 25 éves férfi már áprilisban is figyelmeztetve lett ugyanezen okból, miután pedig a fenti videó múlt héten felkerült róla az internetre, a rendőrök bejelentették, hogy már nyomoznak az ügyben.

Sharma 2014-ben némileg híres lett az Instagramon, miután több egzotikus autóval is lefotózta magát, majd ezután 90 napra börtönbe kellett vonulnia, amiért eladásra kínált egy lopott iPhone-t. Instagramon továbbra is aktív, egy videót is posztolt arról, ahogy a sofőr nélkül hajtó Tesla hátsó ülésén saját magáról olvas egy cikket.

