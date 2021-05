A videón két Jesko prototípus bolondozik a Koenigsegg főhadiszállása melletti angelholmi kifutón, az első dolog, ami mindenkinek meg fogja csapni a fülét, az a nagyszerű hangjuk lesz.

Ahogyan az Agera, mely helyére érkezik, a Jesko is egy ötliteres, biturbós V8-assal van felszerelve, azonban ez az erőforrás jelentően át lett alakítva, így akár 8500-as fordulatszámot is el tud érni, sokkal nagyobbat, mint az elődök, így sokkal nagyobbat is szól.

Nem csak a motor javít azonban ezen az élményen, a többkuplungos, kilencfokozatú váltó ugyanis szinte azonnal lépeget a sebességek között, olyan ugatással kísérve, amit versenyautók szekvenciális váltóitól várnánk.

A remek hangja mellett persze természetesen bivalyerős is a hajtáslánc, konkrétan 1578 lóerőről és 1500 Nm-es nyomatékról beszélhetünk. A Koenigsegg 125 darabot fog belőle legyártani, hárommillió dollárba (kb. 850 millió forintba) kerülnek. Elvileg tavaly év végén indultak volna a kiszállítások, de végül idénre csúsztak.

