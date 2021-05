A fenti képen lévő autót Sri Lankában fedezték fel és az első dolog, ami feltűnik rajta, az erősen a Honda Civic Type R-re hajazó hátsó szárny, ami annál azért kicsit lejjebb ül. Körülveszi egy biciklitartó, míg a hátsó ablak tetején egy apró tetőspoiler is van – a tetősin mögött.

A Redditen megosztott képek alapján ennyivel nem elégedett meg, így rengeteg krómelemet rakatott a kocsira, a hátsó lámpákat, a tanksapkát is ilyenek veszik körbe, de látni ilyet oldalt elől is. Némi matrica is felkerült hátulra.

Amit meg tudunk bocsátani itt, azok a tetszetős, kék-fekete felnik, bár a „Speed Hunters” feliratú gumiktól mi eltekintettünk volna. Szélesített oldalküszöbök, sárvédők és két új kipufogó is díszíti már a kocsit.

Nekünk nem igazán jön be a dolog, de azt el kell ismerni, hogy a tulajdonos elég sok melót ölt bele, hogy egyedivé tegye az egyterűjét.

