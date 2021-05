A Porsche gyári sofőrével, Kevin Estrével a volán mögött az új GT3 RS Mr 6:49.656 alatt ért körbe a Nürburgring régi vonalvezetésén, pár másodperccel gyorsabban, mint a gyári GT3 RS (6:56.4).

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Az új vonalvezetésen, amelynek ugyanaz a start és a célvonala, nem pedig 225 méterrel arrébb van az egyik a másiktól, 6:54.340-es időt ment a tuningolt darab.

A Manthey Racing rengeteg opciót kínál a Porsche-tulajdonosoknak, akiknek a gyári változat nem elég. Például új, három, vagy négy irányba állítható rugós lengéscsillapítót, vagy új fékbetéteket.

A tuningcég az autó aerodinamikáján is sokat dolgozott, például új hátsó szárnyat adott neki. A csomagtér tetején is van egy kis lemez, az oldalküszöbök is újak. A vásárlók könnyűsúlyú magnéziumkerekeket is vásárolhatnak, amelynek fedlapja szintén javít az áramlatok irányán.

Mindeközben a szabadalmi irodák adatbázisában rátaláltunk egy anyagra a Toyotától, amelyből kiderült, új motoron dolgoznak. Ennek részleteiről itt írtunk.