A turbók cseréjével, a motorvezérlő újraírásával, a légbeömlő megbütykölésével és egy nagy teljesítményű kipufogórendszerrel, amelynek csendes módja hajnalban sem ébreszti fel a szomszédokat, a tuningcég 188 lóerőt és 150 Nm-t nyert.

Ennek eredményeként a biturbós, négyliteres V8-as már 800 lóerős és 1000 Nm-es. A kilencsebességes automata váltó és a négykerékmeghajtás ezzel együtt a szedánt 3, a kombit 3,1 mp alatt röpíti 100 km/h-ra, ami majd fél másodperces gyorsulás. A végsebesség limiterét 300 km/h-ra tolták 250-ről.

A Brabus verzióján egy csomagtérajtóra tett spoiler és egy szénszálas diffúzor is található, a felniket pedig új, 21 colosokra cserélték. Ezt segíti az optimalizált légrugós felfüggesztés, amely 10 vagy 20 mm-rel ereszti lejjebb az autót vezetési módtól függően.

A beltérrel is foglalkozott a cég, többek között az ajtózárak és a pedálok alumíniumból vannak már, többféle kárpitot is kínálnak (bőrt és Alcantarát), de fából faragott elemeket is tartalmaz a csomag. Új autónak is megrendelhető a Brabus 800, de már meglévő E63-akat is átépít a cég teljesen, vagy részletesen, az ügyfél kérésének megfelelően.

