Mi más lehetne az első alany, mint a Car and Driver leasingelt Tesla Model 3-a. A kocsira az Autopilot, a Navigate on Autopilot és a Smart Summon is telepítve van, és bár ezek része a „teljes önvezető” csomagnak, annak bétaverziója még nem volt rajta. Összehasonlításnak azért később jó lesz.

A hetven mérföldes szakaszon körforgalmak, autópályák és népes városi terep is van. Az autópályán, ahol sok kihívás van, jól teljesített az Autopilot, bár a tesztalany párszor úgy érezte, be kell majd avatkoznia, mint amikor rágyorsított a kocsi egy elsőbbségadás kötelező tábla láttán, vagy amikor egy lehajtóra három sávval arrébbról hajtott fel.

A rendszer határai egyértelműen kiütköznek, amint egy városba ér az ember, az utca szélére parkolt kocsikkal, vagy amikor nincs felfestés az úton. Sokan támadják is a Teslát, hogy mennyire pörgetik saját technológiájukat, de meg kell jegyezni, hogy ez egy vezetési segédlet, szóval a sofőrnek közbelépésre készen kell lennie minden pillanatban.

Kíváncsiak vagyunk, hogy más cégek szoftverei hogyan fognak megbirkózni az útvonallal, ahogyan arra is, hogy a „teljes önvezető” rendszer mennyivel teljesít jobban az Autopilotnál.

