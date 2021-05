Ez a bizarr kép nemrég a Redditen lett megosztva, egy vörös 350Z látható rajta, valahol az Egyesült Államokban. Ez nem lenne szokatlan látvány, de a tetején lévő UTV már az.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Nem vagyunk túl biztosak abban, mi az, ami itt folyik, de a 350Z tulajdonosa vagy most vette meg a terepjárót, vagy most adja el. Akárhogy is, kétségtelen, hogy a 350Z tetejében valamennyi kárt fog okozni ez a fajta szállítás, hiába tette alá azt a karton vagy falemezt a tulajdonos.

Aki közelről megnézi a képet, láthatja, hogy az UTV súlya csúnyán megrogyasztotta a Nissan hátsó felfüggesztését, emellett szíjakat is láthatunk, amivel vélhetően a helyén tartották a rakományt.

Egyértelműen több a kérdés itt, mint a válasz, előbbiek egyike, hogy hogyan sikerült a Nissan tetejére repíteni az UTV-t, talán egy targonca segíthetett ebben, legalábbis ezt tartjuk az egyetlen megoldásnak.

Mindeközben a Top Gear műsorában tesztelték az autót, amely méltó ellenfele lehet a Tesla modelljeinek. Hogy melyikről van szó, azt itt lehet elolvasni.