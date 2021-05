A standardnél 22 centivel hosszabb Tiguan Allspace hét üléssel és 1920 literes raktérrel érkezik majd. A márka szerint rengeteg új segédlet érkezik majd, fejlesztett infotainment rendszerrel. Bár a kocsi külsejét hétpecsétes titokként őrzik, azt elkotyogták, hogy kb. ugyanazok lesznek az újdonságok, mint az itt látható rövid tengelytávú Tiguanban:

A kedvcsinálón látni az új fényszórókat, amelyek LED-textúrája a nyolcas Golféra hajaz. Elől-hátul újratervezett lökhárítók fölött középre került a Tiguan és egy 4Motion felirat, hogy meg lehessen különböztetni a régitől.

A tavaly bemutatott variáns belül is kapott némi frissítést, egy új kormányt érintőgombokkal, ilyenek vannak az infotainment-rendszer oldalán is. Hangvezérlés, egyszerre több telefon csatlakoztatása és egy telefonos alkalmazás is jön hozzá.

Az Allspace a legnépszerűbb változata a Tiguannak, ennek megfelelően Európa mellett majd az Egyesült Államokba és Kínába is elér (ott Tiguan L néven). A május 12-i bemutató után mindent megtudunk majd.

