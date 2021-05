Egy sor kedvcsináló után a Skoda hivatalosan is felfedte a Fabia negyedik generációját. Ez egy nagyon fontos modell, az egyik legkeresettebb autójuk. Emellett merő véletlenségből pont akkor jön az új darab, amikor a VW Polo és a Seat Ibiza is frissítésen ment át.

Az új Fabia új platformra épül, név szerint az MQB-A0-ra, amire a Polo is. Emiatt 411 centi hosszúra nőtt, 11 cm-rel hosszabbra, mint elődje, ebből kilencet a hosszabb tengelytáv tesz ki. Szélesebb is lett a Fabia, öt centiméterrel, 178-ra nőtt a válla. Azonban kicsivel alacsonyabb lett, 146 cm-es.

A növekedésnek a raktér a legnagyobb kedvezményezettje. A csomagtér városi autóhoz képest hatalmas, 380 literes, ami 50 literes növekedés. Ahogy a Skodától megszokott, itt is van pár trükk ennek növelésére: az üléseken zsebek vannak az okostelefonoknak, a visszapillantón pedig USB-csatlakozó a fedélzeti kamerához. Még a csomagtérajtóba is került egy rekesz.

Nem csak ez az újdonság azonban, komoly áttervezésen esett át a műszerfal is, egy érintőképernyő került fölé, megkapta az Octavia új kormányát és a digitális műszerközpont is megérkezett, holott általában ez csak magasabb szegmensekben megszokott, ahogy a LED-fényszórók is. A segédletek közül a táblafelismerő és parkolóautomata, illetve a tempomatot a sávtartó automatával vegyítő Travel Assist is alapfelszereltség.

A jelenlegi Fabia már nem kapható dízeles változatban és az új sem lesz, viszont lesz ötfajta benzines lehetőség. Egy háromhengeres, egyliteres szívómotor 65 és 80, egy egyliteres, háromhengeres TSI motor 95 és 110 és egy másfélliteres, négyhengeres turbómotor 150 lóerővel. A motortól függően kézi vagy hétsebességes DSG automata váltót választhatunk.

