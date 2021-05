Ez a felettébb bizarr Jaguar eBayen kelt el, mégpedig 3950 dollárért – kb. egymillió forintért – kelt el. Akármit is gondoljon az ember a külsejéről, azt meg kell hagyni, hogy figyelemreméltó darab.

Galéria: Jaguar XJ6 Coupe

12 Fotó

Az eredeti hirdetésben arról ír előző tulaja, hogy a kocsi bekerült a The Ontario Jaguar magazinba még 1999. februárjában, azóta pedig két évtizedet töltött el az utakon anélkül, hogy szétesett volna, ami jó jel. Ami a legnagyobb pikantériája, az az, hogy egy V8-as Oldsmobile motor van benne.

Az eladó azt is megjegyzi, hogy nemrég volt olajcserén az autó és új akkumulátor, első fékek és szűrők is vannak benne. A lámpák, a rádió, az elektromos ablakemelők is működőképesek.

Nem minden tejfel azonban. Például valahol folyik el a kocsiból az olaj, előző tulaja szerint a váltónál valahol. Emellett új hátsó fékbetétek is kellenek bele, de az alváz is csupa rozsda. Ennek ellenére fizetett ki érte hét számjegyű összeget.

