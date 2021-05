Azt nem tagadjuk, hogy még most is jelentősen le van takarva a kocsi, de valamennyi papírt így is leszedtek róla, így megnézhetjük az elejét. Ahogy látható, szélesebb lesz a hűtőrács, hátra húzó fényszórók között, melyek így jobban beleillenek a motorháztető kanyarulatába.

Lejjebb középen egy trapéz, oldalt két szögletes légbeömlő van. Az autó vállvonala elég jól kitüremkedik és a kerékívek is izmosak, az oldalküszöbök pedig szögletesek lettek. Hátul egy spoiler látható egy lekerekített hátsó lökhárítóval és vízszintes fényszórókkal. Két prototípus érkezett, az egyiken két kipufogó volt egy kis diffúzor oldalán.

Ahhoz nem kerültek elég közel a fotósok, hogy az utasteret is megmutathassák, de korábbi kémfotók alapján az jóval modernebb lesz. Fő pontjai egy digitális műszerközpont és az eddiginél nagyobb infotainment-képernyő, melyhez minőségibb váltók, fémszegélyek és csicsásabb ajtópanelek jönnek.

A motorkínálatról nincs semmi hivatalos info, nem lennénk meglepve azonban, ha egy kétliteres, négyhengeres turbómotort találnánk benne 259 lóerővel, melyhez később csatlakozhat egy 387 lóerős sorhatos is. Innentől viszont már az új M2 területe jönne, mely az M3 és M4 biturbós sorhatosát veheti át.

