A cég a részletekbe nem ment bele, de az Elantra N-ről már készültek kémfotók (lásd a galériát), ugyanazt a kétliteres, négyhengeres turbómotort használja majd, amely a Kona N-ben 280 lóerőt és 392 Nm-t generál. A duplakuplungos automata váltó mellett egy hatsebességes manuális is jöhet bele.

Galéria: Hyundai Elantra N Spy Photos

12 Fotó

Bár a cég nem beszélt a Kona N bemutatóját magába foglaló N Dayen az Elantráról, több más modellről igen, konkrétan egy, a Kona N fölé érkező crossovert emlegettek, ahhoz pedig nem kell diploma, hogy tudjuk, a Tucson N-ről van szó.

Ráadásul egy érkező elektromos N-ről is rebesgettek részleteket, mely az IONIQ 5 alapjául is szolgáló E-GMP platformot használja majd. Bár az a modell csupán 306 lóerős és 605 Nm-es, a Kia EV6 is erre épült, kegyetlen GT változata pedig 585 lóerőt és 740 Nm-t is tud. A gyártó azt is bejelentette, hogy egy üzemanyagcellás N-modellt is fejlesztenek, ebből is vannak már prototípusaik.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

További elejtett információmorzsaként a cég vezetői egy „guruló laborról” is beszéltek, amely egy olyan nagy hatótávú villanyautó, amelynek az akkumulátorát egy üzemanyagcella tölti menet közben. Ehhez majd egy platformot módosítaniuk kell, ha végleges változat lesz, jelentették be.

Mindeközben a Volkswagen elkezdte vizsgálni a lehetőségét annak, hogy jogi útra tereljék a kínai ORA Punk Cat ügyét, amely kísértetiesen hasonlít a 2019-ben elkaszált bogárhátúra. A részleteket itt lehet elolvasni.