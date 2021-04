A Volvo után a Renault is bejelentette, hogy az új modelljeire sebességkorlátozást vezet be, többek között a Daciáéra is – a maximális elérhető sebesség 180 km/óra lesz. Erről a múlt hét folyamán a francia márka vezérigazgatója, Luca de Meo számolt be, hozzátéve, hogy a döntés hátterében az állt, hogy csökkentsék a közúti balesetek számát.

Az Alpine-modellek sebességét nem fogják korlátozni, míg a 2022-ben megjelenő elektronos Megane maximális sebessége 160 km/óra lesz, és rendelkezni fog egy „Safety Coach” névre keresztelt rendszerrel, amely automatikusan igazítja az autó sebességét az éppen hatályban lévő sebességkorlátokhoz, illetve „olvassa”, hogy mi történik az úton, így kalkulálja ki a jármű megfelelő haladási sebességét.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A Renault navigációs rendszere a vezetőt arra is figyelmezteti, hogy melyik útszakaszokon történik a legtöbb baleset, ráadásul a rendszer valós időben frissül, így támogatva a minél biztonságosabb vezetést.

A francia autómárka célja, hogy 2040-re karbonsemlegessé váljon Európában, 2050-re pedig világszerte is, 2030-ig pedig azt akarják elérni, hogy az értékesített autóik 90 százalékát elektromos és hibrid kocsik tegyék ki.

Végül azt is bejelentették, hogy többé nem fektetnek pénzt új dízel-motorok fejlesztésébe.

Mindeközben megjelent az első, minden részletbe belemenő teszt a Ferrari SF90 Stradaléról a kaliforniai youtuber, Doug DeMuro révén. A kocsi minden zugát megmutató videót itt lehet megnézni.