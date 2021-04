A 812 Superfast új változatának neve is májusban derül majd ki egy különleges, a Ferrari közösségi médiafelületein közvetített eseményen. Az új verzióban a cég V12-es szívómotorjának legújabb változata lesz 818 lóerővel, ezzel ez lesz a legerősebb közúton használható motorja a gyártónak, ami ráadásul akár 9500-as fordulatszámra is felpöröghet.

Nem lenne Ferrari, ha a vázat sem építették volna át. A részletekbe nem mentek bele, de azt elárulták, hogy mind a négy keréknek külön kormányműve van a precízebb kanyarodás érdekében.

A karosszéria is teljesen új lett, elsősorban az aerodinamikai aspektust figyelembe véve. A leszorítóerő maximalizálása érdekében új légbeömlők, nagyobb diffúzor és kipufogó van rajta, de a hátsó ablakot váltó, bevágásokkal teli alumíniumlap is ezt segíti. Hála a könnyűsúlyú anyagoknak, az új modell a Ferrari szerint a 812 Superfastnál is könnyebb, bár pontos számokat nem mondtak.

Az új limitált kiadású változat a Superfast műszerfalát megtartja, de a súlycsökkentés érdekében az ajtókat áttervezték, illetve a Romában látott H alakú sebességváltót is megkapta. A teljes részleteket május 5-én fogjuk megtudni.

