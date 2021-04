Miután véget ért hosszan tartó egyezsége a Forddal, Block szabadon igazolhatóvá vált, így úgy döntött, nosztalgiázik egyet és 2009 óta először ralifutamon egy WRX STI-vel áll rajthoz.

Block mitfahrere Alex Gelsomino lesz, míg csapattársai között a Subaru nagy öregje, Travis Pastrana és Brandon Semenuk is ott vannak.

Block először 2005-ben vezetett futamon Subarut, egy Impreza WRT STI-t. 2009-ig maradt a Subaru csapatának tagja Pastranával, majd átigazolt a Fordhoz. Ez idő alatt 10 futamot nyert az amerikai ralibajnokságban. Emellett érmese is volt egyszer a sorozatnak, de két X Gamesen is érmet szerzett. A WRC-ben is be tudott mutatkozni.

Egy videóban, melyben új autóját mutatja be, Block elárulja, hogy az idei East African Safari Classic ralin is rajthoz áll majd egy Porsche 911-ben.

