Az is gyanús volt, hogy az A45 kétliteres négyhengeres turbója jöhet majd ide is elektromos segítséggel. A Top Gear egykori műsorvezetője, Rory Reid most azt állítja, saját szemével látta, hogy ez igaz, sőt, azt is, hogy a Mercedes Forma-1-es elektromos turbóival lesz felszerelve a C63, mely így legalább 640 lóerő lesz ereje teljében, amivel 3,7 mp alatt gyorsulhat százra.

Egy hibrid V8-as lesz a kínálat csúcsán álló GT-ben és az E-osztályban is. Reid szerint ezek 815 lóerőt és 1000 Nm-es nyomatékot is generálhatnak, de csak egy pár másodperces löket erejéig. Kevesebb mint 3 mp alatt lesznek százon.

Egy kis elem, vélhetően 6,1 kWh-s kapacitással, 89 kg-os tömeggel fogja a motort hajtani. Hátul lesz elhelyezve a villanymotorral, a váltóval és egyéb elemekkel a jobb súlyeloszlás érdekében.

Ami még érdekesebb, hogy az új hibrid hajtáslánc mindkét motor teljes erejét képes lesz vagy az első, vagy a hátsó kerekekre küldeni szükség szerint, szóval a Mercedesektől is számíthatunk driftmódokra. Emellett azt is elárulja, hogy az EQS mellett az AMG villanyautói közé kerül a C43 és a C53 is, két motorral és 4 mp alatti százra gyorsulással.

