A Mach E még nincs is túl rég a vásárlóknál, de úgy tűnik, valakinek sikerült már egyet összetörnie. A leírás alapján nagysebességű balesetben vett részt és bár pontos adatok nincsenek a károkról, a képek alapján több becsapódást is elszenvedett, mert nincs olyan panel, ami ne sérült volna.

A legnagyobb csapások a kocsi elejét érhették. Az egyik fényszóró kiszakadt és a lökhárító is félretolódott, ha nem is szakadt le. Emellett a motorháztető is tele van horpadásokkal és karcolásokkal, de a szélvédő is betört.

Ha ez nem lenne elég, az oldalakon is vannak ütésnyomok, az ajtók és a negyedpanelek is tele vannak velük, a hátsó lökhárító leszakadt. Ennek ellenére az utasok kisebb sérülésekkel megúszták.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Valószínűleg mondanunk sem kell, de ez egy totálkárnak tűnik a Mach-E részéről, úgyhogy irány a roncstelep.

Mindeközben videóra vették, ahogy az új, kétliteres Toyota Supra végsebességére gyorsul, erről a videót itt lehet megnézni.