A Great Wall ORA nevű almárkájának tetszhetett az ötlet, mert a Sanghaji Autószalonon bemutatták saját klónjukat, a Punk Catet. Mondanunk sem kell, mennyire hasonlít az eredetire, a lekerekített motorháztető, a fényszórók, a lökhárítók és természetesen a bogárhát mind ismerős, még ha modernebben is néz ki az eredetinél.

Még az utastér is a Beetlere emlékeztet, a kormány gyakorlatilag a Volkswagen által használt modernebb változata. Itt azonban vége a hasonlóságoknak, ugyanis villanyautós klímarendszer és egy nagyképernyős infotainment rendszer fogad még minket.

Sokkal többet nem tudni a Punk Catről, de a kínai Autohome lap szerint a cég egy időgépként utal rá, míg a Car News China arra világított rá, hogy az ORA anyacége, a Great Wall Motors a BMW-vel közös vállalkozásban az ORA platformjára építenek MINIket.

Nem véletlen, ha valakinek nem ugrik be az ORA név, 2018-ban jött ki az első modelljük és sok klónt gyártanak. A Bogár mellett az R1 Black Cat egy Smart ForFour és egy Honda E keveréke, míg az es11 Good Cat a Nissan Leaf első generációja mellett a Porschétól és a MINItől lesett el pár trükköt.

