A Lexus ES nemrég érkezett meg Európába és még alig ismerhettük meg, miután lecserélte a német versenytársakkal nehezen boldoguló GS-t. Ettől még nem egy fiatal modell, 32 éves és ez már a hetedik generációja.

A japán gyártó szedánja frissítéshez érkezett, ami roppant aprólékosra sikerült, legalábbis kívülről. Aki ismeri az eddigi változatot, az az első lámpáknál és a hűtőrácson fog újdonságokat észrevenni, de a keréktárcsák portfoliója is új, 17 vagy 18 colos tagokkal bővült.

Az utastérben még kevésbé feltűnőek az újdonságok, mivel csak az érintőképernyők kerültek közelebb a sofőrhöz. Az infotainment rendszer már az Apple CarPlayjel és az Android Autóval is kompatibilis, aminek örülhetnek azok, akik szerint a németekhez képest el volt maradva a technológia.

A Lexus a kocsi felfüggesztésén dolgozott elsősorban, hogy az kényelmesebb legyen. A fékpedált is fejlesztették, a hajtáslánc azonban továbbra is ugyanaz a 2,4-literes, négyhengeres belsőégésű és egy villanymotorból álló hibrid, ami eddig is 218 lóerőt szolgáltatott.

